Chanel Totti in viaggio con la famiglia e Noemi: «Good Morning Messico»

«Good Morning Messico» scrive Chanel Totti su Instagram dando il buongiorno alla nuova meta del viaggio col padre Francesco. Stavolta sono in Messico e con loro anche il fratello Cristian e la piccola Isabel. Non può di certo mancare Noemi Bocchi che, stando alle indiscrezioni, sarebbe partita con i figli di Ilary per trascorrere il Capodanno insieme all'ex Capitano della Roma. Dall'Hondouras al Messico, la 15enne ha pubblicato diversi scatti su Instagram per mostrare il viaggio da sogno in corso.

In un'altra story, Chanel ha mostrato una vasca con i delfini: molto probabilmente, la famiglia (senza Ilary) si sarà diretta a visitare e giocare con i delfini.

Il viaggio

Mentre mamma Ilary è in vacanza col suo Bastian Muller in Thailandia, Chanel Totti, insieme a papà Francesco, a Cristian e Isabel, senza dimenticare la nuova compagna dell'ex numero 10 della Roma, Noemi Bocchi. E proprio la giovane Chanel si gode il sole dei Caraibi, sulle spiagge dell'Honduras. E la 16enne, molto attiva sui social, sfoggia tutta la sua bellezza in bikini, mostrandosi in uno scatto mentre osserva l'orizzonte.

Sui social

Chanel conta già 10 mila follower, grazie alla popolarità acquisita indirettamente dai due genitori. Sui social abbandona la timidezza e si mostra spesso in bikini o a pancia scoperta. Al contrario, Francesco Totti e Noemi Bocchi su Instagram preferiscono non mostrare più nulla dei loro momenti privati. Questo Natale i figli di Totti e Ilary lo hanno trascorso nel nuovo appartamento del quartiere romano di Vigna Clara dove si è trasferita la coppia, mentre ora si godono il caldo caraibico tra crociera e spiaggia.

