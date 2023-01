Soleil Sorge e il confronto con Luca Onestini al Gf Vip: «Brutta pagina della televisione italiana». Ecco cosa ha detto

di Redazione web

Soleil Sorge e Luca Onestini sono stati i grandi protagonisti della scorsa puntata del Grande Fratello Vip andata in onda ieri, 3 gennaio, su Canale 5. Il concorrente è stato invitato da Alfonso Signorini a lasciare temporaneamente la Casa per avere uno scontro live con Soleil Sorge, che non è andato nel migliore dei modi. Anzi, è stato considerato «inutile» da molti e che e non avrebbe giovato a nessuno dei due. Dopo il confonto la modella ha fatto un passo indietro...

GFVip, il padre di Antonella Fiordelisi prende una posizione netta dopo la rottura con Edoardo: ecco cosa è successo

Gf Vip, Soleil non regge il confronto con l'ex Luca Onestini e tira fuori una "storiaccia": «Ti saluta Cristina». Ma di chi parla?

GF Vip, Antonella scarica Edoardo: «Si fa toccare il pistolino da Oriana e ride, per me è finita». Fischi del pubblico

Dopo il confronto al Gf Vip

Soleil Sorge presente in studio solo per sostituire temporaneamente Sonia Bruganelli ha avuto l'occasione di confrontarsi con il suo ex fidanzato dopo anni di questioni irrisolte, ma non è andata come sperava e sui social ha ricevuto diverse critiche che probabilmente non si aspettava.

Motivo per il quale, dopo la faida, Soleil ha preso la palla al balzo e si è scusata pubblicamente su Twitter: «Mi scuso pubblicamente con tutti per la brutta pagina televisiva nel ‘confronto’ vissuto questa sera al #Gfvip. Credo e vivo per la comunicazione e il mio lavoro, e questo non rientrava in nessuna delle due né mi auguro rientrerà più nella mia vita».

Il commento è arrivato dopo che Gabriele Parpiglia ha espresso la sua opinione riguardo al confronto con il gieffino Onestini: «Io voglio bene e stimo Soleil. Lei può davvero aver un futuro da conduttrice molto più di altre ma questa ‘cosa’ va spenta. Stop totale. Non le fa bene».

Pienamente d’accordo con te. Mi scuso pubblicamente con tutti per la brutta pagina televisiva nel “confronto”vissuto questa sera al #Gfvip . Credo e vivo per la comunicazione e il mio lavoro, e questo non rientrava in nessuna delle due ne mi auguro rientrerà più nella mia vita.🙏🏼 https://t.co/MVDJ0nFdn4 — Soleil Anastasia Sorge (@Soleil_stasi) January 3, 2023

Ultimo aggiornamento: Martedì 3 Gennaio 2023, 16:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA