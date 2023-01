Ilary Blasi a Bangkok con Bastian e prelibatezze: pizza alla nutella per rispondere agli hater

Procede a gonfie vele la vacanza di Ilary Blasi a Bangkok, in Thailandia, col suo Bastian. E l'ex signora Totti non si limita a pubblicare stories su stories. Palazzi lussuosi, cene stellate, outfit super eleganti e sexy. Dire che Ilary non abbia superato la separazione sarebbe un errore. Parallelamente al suo ex marito, Totti, sembra che anche lei stia ricostruendo la sua vita privata accanto all'imprenditore tedesco Bastian. Ma tra le tante foto che Ilary mostra sui social, c'è una che colpisce:la pizza alla nutella. Una voglia improvvisa o uno schiaffo morale alle critiche sulla sua forma fisica troppo esile?

Fatto sta che, dopo il lungo chiacchiericcio sulla separazione da Totti, Ilary non sembra aver ceduto alla rabbia, ma ha risposto sempre con ironia, scansando i commenti degli hater e concedendosi diverse vacanze. E tra le critiche in molti hanno notato un calo di peso della showgirl che, spesso, mostra il ventre piatto, per alcuni fin troppo scarno.

La partenza

E' stata una fuga d'amore improvvisa. L'ex moglie di Francesco Totti ha deciso di lasciare l'Italia per qualche giorno per andare a Bangkok dove si sta rilassando al caldo e nel lusso dell'hotel Lebua. Il volo privato, l'arrivo e poi l'hotel da sogno, il Lebua appunto: un edificio super moderno dove una maxi suite con vista sulla città costa più di 800 euro a notte. A rivelarlo è lei stessa su Instagram con diverse stories: prima mostra il passaporto e le dita a forma di "V" (in segno di gioia), poi è in aereo, fino a un cielo stellato e un panorama mozzafiato. Bastian è la sua nuova fiamma e dopo le vacanze in montagna con Michelle Hunziker, sarà al volta di Bangkok? Bisognerà aspettare per scoprirlo.

Il viaggio di Totti e Noemi

L'ex capitano della Roma, invece, ha deciso a Miami. La vacanza con Noemi si è però trasformata in vacanza di famiglia grazie alla compagnia dei figli del Pupone: Chanel, Isabel e Cristian, anche se la presenza del primogenito è stata confermata solo nelle ultime ore grazie ad una foto che ha condiviso sul suo profilo ufficiale, che lo ritrae sopra una nave da crociera con i grattacieli della calda Miami come sfondo. Dopo aver trascorso tre giorni in un hotel a cinque stelle a Miami Beach, Noemi e Totti insieme ai figli, avuti con Ilary Blasi, si sono spostati su una nave da crociera per proseguire la vacanza di lusso tra le spiagge calde dell'Oceano Atlantico.

