Chanel Totti, rose rosse e bigliettino per la figlia di Ilary: chi sarà il corteggiatore segreto?

"Rose rosse per te..." recitava Massimo Ranieri nella sua celebre canzone. E oggi calza queste parole calzano a pennello per la giovane Chanel Totti. La figlia di Francesco e Ilary Blasi ha pubblicato una story Instagram in cui mostra un grande mazzo di rose che ha ricevuto e un bigliettino: "X Chanel". Ma sul mittente tutto tace....

Chi sarà il cavaliere che ha inviato delle rose a Chanel? La secondogenita di casa Totti ha 15 anni, ma ormai assomiglia sempre di più a mamma Ilary e, dopo queste rose, sembra essere già corteggiata quanto lei.

Come mamma Ilary

Ormai nella centrifuga mediatica da mesi, Chanel sa difendersi benissimo dagli haters. Ricoperta di insulti sui social, tanto che la stessa 15enne è docuta intervenire. Il suo profilo Instagram, reso pubblico solo recentemente e che conta 146mila follower, è preso di mira da decine di persone che la attaccano per il suo aspetto fisico. «Sembri una 30enne, fai impressione», le scrivono. Tantissimi anche i commenti di sdegno: «È solo una ragazzina, lasciatela in pace», «meritereste una denuncia», «la vostra è tutta invidia», alcuni dei commenti.

La maturità

Nei modi, Chanel sembra farsi scivolare tutto addosso. Ormai è consapevole delle decine di insulti che le arriveranno ogni volta che condividerà qualcosa, ma non sembra importarle. Fa ancora discutere la risposta data in un recente video di TikTok: «Io rifatta perché non voglio somigliare alle facce di m***a come le vostre». Insomma, se il carattere è quello di mamma e papà, saranno guai per i detrattori.

