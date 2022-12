Ilary Blasi, Capodanno dall'altra parte del mondo: vacanza nell'hotel da sogno, ecco quanto costa

Si parte. Ilary Blasi sale su un volo per Bangkok. E' qui che trascorrerà il Capodanno? Sembrerebbe proprio di sì. L'ex moglie di Totti ha deciso di lasciare l'Italia per qualche giorno e rilassarsi al caldo e nel lusso del Lebua. Il volo privato, l'arrivo e poi l'hotel da sogno, il Lebua appunto: un edificio super moderno dove una maxi suite con vista sulla città costa più di 800 euro a notte. A rivelarlo è lei stessa su Instagram con diverse stories: prima mostra il passaporto e le dita a forma di "V" (in segno di gioia), poi è in aereo, fino a un cielo stellato e un panorama mozzafiato. Ma con chi sarà partita?

L'ex moglie di Totti ormai non si nasconde più

Bastian è la sua nuova fiamma e dopo le vacanze in montagna con Michelle Hunziker, sarà al volta di Bangkok? Bisognerà aspettare per scoprirlo.

Il Natale



Ilary Blasi ha trascorso il Natale insieme alla sua famiglia, con le sorelle Melory e Silvia. L'ex moglie di Francesco Totti è tornata sui social dopo ore di assenza per mostrare ai follower pezzi inediti del suo Natale trascorso nella normalità dopo diversi anni in compagnia del Pupone, lontano dalla macchina infernale del gossip che ha già indivuduato Totti e la nuova compagna Noemi Bocchi insieme mentre si godono una giocata a tombola. Difficile ipotizzare che in loro compagnia ci sia stato anche il nuovo fidanzato Bastian, l'imprenditore tedesco con il quale è stata più volte paparazzata.

Totti e Noemi

Mentre Totti si gode il suo periodo natalizio con Noemi, i figli e il fratello Riccardo, Ilary ha scelto di trascorrere il Natale in compagnia delle sorelle Melory e Silvia, i loro rispettivi mariti e le nipotine. Nonostante la grande attività degli ultimi giorni, sembra che la showgirl voglia mantenere un mood tranquillo per le sue vacanze

Ultimo aggiornamento: Martedì 27 Dicembre 2022, 20:58

