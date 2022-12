Totti, la figlia Chanel e il manicure di Capodanno che sorprende i fan

Manicure completata. Chanel Totti , figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi, mostra su Instagram le sue unghie nuove di zecca. Smalto colorato,forma quadrata e mani super curate per la giovane Totti che si fotografa entusiasta della manicure fatta ad hoc dalla sua estetista: «La bellezza» scrive sotto il post. E dietro di lei lo sfondo del centro estetico è molto particolare: ci sono, infatti, tanti lecca lecca rosa che danno un tocco colorato allo sfondo.

Cresce a vista d'occhio Chanel, che ora ha 15 anni. Insieme al fratello Cristian, di 18, e alla piccola Isabel, di 6, la figlia di Ilary Blasi si divide tra mamma e papà per trascorrere più tempo con entrambi che ormai hanno vite separate. E sembra ci sia già un ammiratore segreto per lei.

L'amore

La figlia dell'ex Capitano della Roma e di Ilary Blasi ha ricevuto per Natale un regalo speciale da parte di un corteggiatore, di cui però non si conosce l'identità. Da quando la separazione dei genitori è finita sulla bocca di tutti i giornali di gossip, la secondogenita è diventata protagonista delle piattaforme social, dove ormai su Tiktok conta più di 350mila follower e gli apprezzamenti tra i commenti non mancano mai (esattamente come le critiche...). Secondo quanto riportato dal magazine Chi, infatti, la figlia di Totti avrebbe ricevuto cinquanta rose rosse accompagnate da una dedica speciale da parte di un mittente che, ad oggi, rimane segreto. Sui social, ancora nessun riferimento al dolce omaggio ricevuto durante le vacanze natalizie. Sarà sbocciato un nuovo amore?

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 28 Dicembre 2022, 18:42

