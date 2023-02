Totti e Noemi, la crisi è superata: insieme a cena nel ristorante romano LE FOTO

di Redazione web

Francesco Totti e Noemi Bocchi sono stati sorpresi un un noto ristorante di Roma. Sembra essere smentita definitivamente la voce sulla presunta crisi tra i due. Negli ultimi giorni si era addirittura parlato dell'intenzione dell'ex campione della Roma di voler tornare con Ilary Blasi, ma gli scatti mostrati sui social da Deianira Marzano smentiscono tutto.

Le foto insieme

L'esperta di gossip mostra una segnalazione di una sua followers, con due scatti, in cui si vedono Totti e Noemi a cena in un ristorante di Roma. La coppia è molto tranquilla, non sembra esserci alcuna tensione tra i due, anzi sembrano essere una coppia molto affiatata. L'ipotesi più probabile è che i due abbiano avuto un periodo di crisi che però sarebbe rientrato completamente.

Nuova vita

Noemi e Totti stanno per festeggiare un anno di fidanzamento e pare che pensino a un futuro insieme, con tanto di matrimonio e figli. Intanto però tra il Pupone e Ilary i toni sono meno tesi e tra i due sembra essere anche arrivato un accordo consensuale per la separazione.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Febbraio 2023, 11:35

