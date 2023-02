Isola dei Famosi, tra i concorrenti anche un ex calciatore: ecco di chi si tratta

L'Isola dei Famosi partirà tra pochi mesi e se sono già arrivare le conferme di conduttrice (Ilary Blasi) e di uno degli opinionisti (Vladimir Luxuria), arriva la novità di Enrico Papi in studio, che commenterà le dinamiche del reality. Sui nomi dei partecipanti invece ci sono dei rumors, anche se resta tutto top secret. Pare però, come emerso dalle ultime ore, che potrebbe sbarcare in Honduras uno sportivo, un ex calciatore.

Gf Vip, Luca Onestini fa gli auguri a Spinalbese. Ma lui si offende: «Non dovevi, non ti sopporto»

Sara Tommasi a Le Iene racconta l'incubo della malattia: «La mia medicina? Una striscia di coca»

I concorrenti

Sono già stati fatti i nomi di Samantha Degrenet e di suo figlio, ma anche quello di Loredana Lecciso e la figlia Jasmine Carrisi, così come quello di Dayane Mello. Ora sembra che a naufragare in Honduras sarà anche Lorenzo Amoruso, ex calciatore che avrebbe interrotto da poco la sua relazione con Manila Nazzaro. Dopo 5 anni di amore i due sembrerebbero essersi lasciati e lui sarebbe pronto per lanciarsi nella nuova avventura.

La polemica

C'è chi però ha avuto a che ridire. Deianira Marzano ha polemizzato sul fatto di annunciare la separazione, e ottenere visibilità, a ridosso di due occasioni professionali per la coppia: l'Isola per Amoruso, appunto, ma anche l'approdo su Rai Radio 2 della Nazzaro. Per il momento non ci sono prove che dimostrino queste supposizioni e i diretti interessati, per adesso, non hanno nemmeno detto parola sulla loro (vera o presunta) separazione.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Febbraio 2023, 15:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA