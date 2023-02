Totti e Ilary Blasi, scoppia la pace? «Riconciliati grazie a Bastian»

Francesco Totti e Ilary Blasi avrebbero fatto pace. Non significa che i due vogliano tornare insieme (almeno per ora), ma i rapporti tra i due sarebbero più distesi, tutto proprio grazie al nuovo compagno della conduttrice Mediaset. Secondo il Corriere della Sera i due ex coniugi sarebbero arrivati a un accordo nella separazione, procedendo quindi in modo consensuale senza finire a processo, come era sembrato all'inizio.

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, amore finito: «Si sono lasciati, crisi insuperabile»

Isola dei Famosi, gli opinionisti in studio al fianco di Ilary Blasi: ecco chi saranno

La relazione con Bastian

Fino a qualche mese fa i due comunicavano solo tramite avvocati, ma da quando Ilary starebbe con Bastian, pare che lui l'abbia spinta a cercare una mediazione e di fatto i toni sono diventati più pacati. Secondo alcune indiscrezioni lei sarebbe molto innamorata e coinvolta e punterebbe a vivere nel modo più sereno e disteso il rapporto, abbandonando ogni ripicca.

Smentita la crisi

Ilary a breve tornerà anche in tv dopo un lungo silenzio e chissà che per la prima volta non decida di rivelare qualcosa sulla tanto chiacchierata separazione. Il quotidiano intanto smentisce ogni rumors sulla crisi tra Totti e Noemi. La coppia avrebbe da poco festeggiato il primo anniversario e sarebbe più affiatata che mai, le persone vicine ai due parlano addirittura di un possibile matrimonio e di figli.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Febbraio 2023, 11:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA