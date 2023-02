Flavio Insinna, a Boomerissima la frecciata a Ballando con le Stelle che imbarazza Alessia Marcuzzi: «Doveva vincere lui»

Flavio Insinna fa una dura stoccata a Ballando con le Stelle durante la sua partecipazione a Boomerissima, trasmissione condotta da Alessia Marcuzzi. Il conduttore di Rai1 è stato uno dei protagonisti dello “scontro” generazionale tra boomer e millennials e nel corso della gara ha espresso un suo pensiero su Alessandro Egger, ex concorrente di Ballando.

Gf Vip, Antonella Fiordelisi si infuria e litiga con tutti: «Fiera di non essere come voi». Cos'è accaduto

Gf Vip, Luca Onestini fa gli auguri a Spinalbese. Ma lui si offende: «Non dovevi, non ti sopporto»

La frecciatina

Come se non fossero bastate le numerose polemiche intorno al programma per questa edizione, Insinna ci mette il carico da undici affermando: «Vogliamo fare anche una polemica così? Per me Ballando doveva vincerlo lui». Molto infatti si è discusso sulla vincitrice del programma, non da tutti considerata meritevole. La Marcuzzi coglie la frecciatina e afferma: «Una cosina così», ma Insinna insiste: «Perché la polemica fa stare! Anche Gabriel Garko meritava di vincere Ballando».

La polemica

Le parole di Flavio hanno diviso il pubblico, che a distanza di mesi ancora parla del programma. A far discutere è stata la polemica nata intorno alla vittoria di Luisella Costamagna, ripescata dopo un lungo periodo di assenza a causa di un infortunio.

#Sanremo2023, Marco Mengoni: «Io favorito al Festival? Per me è solo una festa» https://t.co/GOteMxt3gU — Leggo (@leggoit) February 1, 2023

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Febbraio 2023, 14:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA