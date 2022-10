Ilary Blasi, Selvaggia Lucarelli rivela un dettaglio su Noemi Bocchi: «Ecco dove sono le sue borse»

Selvaggia Lucarelli in giro per Roma ha incontrato una persona che mai si sarebbe immaginata di trovare. Colei che sta infiammando il gossip da mesi, ormai: Noemi Bocchi. La nuova fidanzata di Francesco Totti, spunta tra le vie della Capitale e la giurata di Ballando con le Stelle non resiste e pubblica la foto sui social, lanciando anche una frecciatina.

La storia su Instagram

Selvaggia Lucarelli non sfugge al richiamo del gossip e, una volta notata, Noemi Bocchi, in compagnia di un'amica, le scatta una foto. Ma sono due dettagli a insospettire la Lucarelli che si lascia andare all'ironia. «Stavo andando a ritirare un vestito a Roma - ha spiegato - ero a piedi, facevo qualche foto ai tifosi del Betis che hanno invaso il centro e, siccome sono la persona più fisionomista del globo, chi noto per strada? Noemi, la nuova fidanzata di Totti».

La frecciatina

E dopo mesi di rumors e indiscrezioni sulla rottura tra Ilary Blasi e Francesco Totti, anche Selvaggia Lucarelli non riesce proprio a trattenersi lanciando una freccciatina al gossip. «Nulla di che, se non fosse che dalle foto deduciamo che le famose borse di Ilary forse sono state distribuite tra le sue amiche e che lei indossa un paio di sneakers sulla cui linguetta indovinate cosa c'è scritto? CHANEL», facendo riferimento alla secondogenita della coppia. Una battuta che trova spiegazione nell'intricata vicenda raccontata da Francesco Totti nella sua intervista, in cui Ilary si sarebbe resa protagonista del furto dei Rolex di Totti e lui avrebbe risposto con il furto delle borse dell'ex moglie.

Una battuta

Gli amanti del gossip, però non hanno colto l'ironia della Lucarelli che nel suo post ha dovuto modificare la didscalia aggiungendo: «P.s. Quella sulla borsa è UNA BATTUTA. Gesù mio, mi prendete pure sul serio».

