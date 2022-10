Ilary Blasi, lo shopping in compagnia del figlio Cristian è... ​low cost

di Angela Casano

Ilary Blasi si dedica allo shopping. La separazione tra Totti e Ilary continua a tenere banco nel mondo del gossip. Oltre alle varie indiscrezioni che ogni giorno girano sui social, Francesco Totti e Noemi Bocchi sono usciti allo scoperto proprio in occasione del 46esimo compleanno dell'ex capitano della Roma e avrebbero così ufficializzato la loro relazione. Nel frattempo, la conduttrice dell'Isola dei Famosi è stata pizzicata in compagnia di Totti junior a fare shopping a Roma.

Le foto sono state scattate e diffuse dalla pagina social "The Pipol Gossip". Immortalati mamma e figlio in una catena low cost di abbigliamento maschile, probabilmente in cerca di un abito elegante per Cristian, sottolinea la pagina. In particolare, i due sono stati paparazzati di fronte ad uno stand con pantaloni da uomo a 29 euro.

