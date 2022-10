Totti e Noemi Bocchi al ristorante insieme ai figli: su Chi le foto della festa

di Angela Casano

La relazione tra Francesco Totti e Noemi Bocchi non è più un segreto. I due sono usciti allo scoperto in occasione del 46esimo compleanno dell'ex capitano della Roma. La prima foto che immortala la coppia insieme è stata data in esclusiva da Diva e Donna e mostra la coppia insieme in un ristorante di Santa Severa con altri amici intimi e familiari. Nelle ultime ore, però, anche la rivista settimanale di Alfonso Signorini, Chi, ha rilasciato altri scatti rubati nel corso dei festggiamenti.

Le foto di compleanno

La festa di compleanno si è svolta nel ristorante 'L'isola del pescatore', lo stesso in cui Totti avrebbe chiesto a Ilary Blasi di sposarlo, come scrive il giornale Chi: «È un luogo a lui caro perché è lì che, nel 2005, fece la proposta di nozze a Ilary Blasi. Ed è qui che lo hanno portato gli amici per fargli una sorpresa».

Nel corso della cena sarebbero stati presenti anche i figli della coppia Blasi-Totti, Cristian, Chanel e Isabel. Poi si è tenuta una seconda festa sempre in occasione del compleanno del Pupone il giorno dopo, martedì 27 settembre, a casa di Noemi Bocchi, pizzicata insieme alla figlia Chanel davanti al cancello di casa.

