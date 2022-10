Flavia Vento e gli alieni: «Ho visto un ufo, mi rapiranno?». E il web si scatena

Era tornata in auge dopo la notizia della separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti, quale presunta ex amante dello storico capitano romanista. «Un giorno parlerò», aveva minacciato. Ma nel frattempo, Flavia Vento si è data agli incontri del terzo tipo. «Stamattina alle 6.30 ho visto un ufo, mentre osservavo la costellazione di Orione. È passato in mezzo alla cintura e ha lampeggiato. Evviva, segnali», ha detto.

Flavia Vento e gli alieni

Non è la prima volta che Flavia Vento parla degli alieni. «Dicono che noi siamo in mano agli alieni senza saperlo, lo sapevate?», aveva detto in passato. Le reazioni e l'ilarità degli utenti di Twitter, non sono mancati. Il post della ex soubrette è stato ritwittato quasi 400 volte e ha ricevuto più di 1.500 like. «Stavano cercando forme di vita intelligente. È andata male direi», è stato il commento più apprezzato. Qualcun altro ha scherzato: «Non erano gli alieni, ma Di Maio», allegando la foto del ministro. Lei è tornata sull'argomento e ha aggiunto: «E ora, non è che mi rapiranno?».

Flavia Vento e Tom Cruise

Flavia Vento era stata protagonista recentemente di una truffa amorosa. Pensava di avere una corrispondenza con Tom Cruise, ma era un fake. Solo al momento di pianificare l'incontro, quando lui le ha chiesto soldi per l'organizzazione, ha capito di aver subito un raggiro. Tuttora l'ex showgirl ci scherza, dimostrandosi autoironica.

Stamattina ho visto un ufo erano le 630 di mattina guardavo la costellazione di Orione ed e’passato in mezzo alla cintura e ha lampeggiato evviva segnaliiiiiiii — Flavia vento (@Flaviaventosole) October 5, 2022

Ultimo aggiornamento: Giovedì 6 Ottobre 2022, 15:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA