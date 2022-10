Craig David choc: «Sono sensitivo e chiaroveggente, posso comunicare con i miei antenati»

Tra i suoi tanti talenti, Craig David racconta di averne alcuni nascosti, che gli permettono di comunicare con i suoi antenati. Il cantante inglese, che pubblicherà presto l'ottavo disco della carriera intitolato "22", ha raccontato di avere «capacità psichiche» ed essere «chiaroveggente».

Craig David sente gli antenati

In un'intervista al The Sun ha dichiarato di essere «super empatico, super sensibile e super sensitivo, cosa che mi sento libero di raccontare ora». «Le mie orecchie risuonano e sento che ci sono degli antenati che si connettono con me per comunicarmi delle cose», ha aggiunto il cantante. Di recente ha svelato di essere stato preso di mira da una stalker, ma le molestie secondo Craig David non sono nulla di grave, anche perché «Elvis ha vissuto di peggio», ha ggiunto. Tanya, quello il nome della molestatrice, lo ha perseguitato dal 2016 al 2021, bussando alla porta della sua camera d'albergo, recandosi al suo indirizzo di casa e inviando una lettera ai suoi genitori. Adesso ha un ordine restrittivo.

Ultimo aggiornamento: Martedì 4 Ottobre 2022, 17:32

