Conosce una donna su Tinder e la invita a uscire: ma all'appuntamento si presentano due rapinatori

Pensa di incontrare la donna dei suoi sogni conosciuta su Tinder, stranamente disponibile a passare una notte hot in albergo senza averlo mai visto dal vivo. Ma quando apre la porta della stanza trova l'amara sorpresa. «Dacci tutto quello che hai, è una rapina». Il diabolico piano è stato messo in piedi da una coppia di Phoenix (Stati Uniti), ma il finale non è stato quello che speravano. Jose Sandoval Jaquez, 32 anni, e Crystal Hulsey, 33 anni, sono stati arrestati in relazione alla rapina dopo diversi giorni passati in fuga.

Cosa è successo

L'uomo vittima della rapina si è presentato in una stanza d'albergo prenotata nell'Embassy Suites a Phoenix il mese scorso. Aveva conosciuto "Sonya" su Tinder e sperava di conoscerla da vivo. Solo una volta arrivato in camera ha capito che si trattava di una truffa in piena regola. Si trattava invece di una coppia, pronta a estorcergli tutto quello che aveva. L'uomo gli ha puntato contro una pistola, la vittima ha consegnato il suo cellulare, carte d'identità, account sui social media, codice PIN e informazioni sul conto bancario. I due rapinatori si sono fatti portare alla banca più vicina e hanno prelevato 900 dollari dalla carta dell'uomo rapinato. Alla fine i due sono riusciti a ritirare 3mila dollari.

L'arresto

I due rapinatori, che hanno usato i loro veri nomi per prenotare la stanza d'hotel, sono stati catturati giorni dopo. La polizia è riuscita a rintracciarli tracciando i prelievi fatti con la carta di credito dell'uomo truffato. L'arresto è avvenuto a Las Vegas il 25 settembre scorso, dopo un inseguimento in auto, che si è concluso con un incidente.

