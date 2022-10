Dopo la difficile puntata di lunedì sera, che ha visto la squalifica di Ginevra Lamborghini e l'eliminazione di Giovanni Ciacci, il caso Marco Bellavia torna ad essere protagonista anche della sesta puntata del Grande Fratello Vip, che andrà in onda questa sera e che seguiremo in diretta minuto per minuto su Leggo.it.

Gf Vip, Ginevra Lamborghini sotto choc dopo l'espulsione: «Ho paura di tutto lo schifo che mi arriverà»

GF Vip, diretta sesta puntata: Marco Bellavia torna nella casa «Rivelazioni clamorose»

Ad annunciare il ritorno di Marco Bellavia questa sera durante la sesta puntata del Grande Fratello Vip è stata Federica Panicucci a Mattino 5: «Ho un grande scoop da dirvi - ha detto la conduttrice - Stasera Marco Bellavia parlerà al GF Vip, ci saranno rivelazioni clamorose».

Oltre a Marco Bellavia si parlerà anche del ritiro dalla casa nei giorni scorsi di Sara Manfuso, già annunciata anche durante la diretta di lunedì sera che ha deciso di abbandonare il gioco ammettendo: «Dopo quello che è successo non ci riesco, non posso tradire la mia storia. Quando uscirà parlerò con Marco» . Spazio infine alle nomination.

