Totti, Nuccetelli a I Fatti Vostri: «È rinato grazie a Noemi, l'amore però è un'altra cosa»

Alex Nuccetelli ospite a I Fatti Vostri ha parlato di come sono i rapporti oggi tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Dopo le forti dichiarazioni dell'ex calciatore e la risposta piccata della conduttrice, il loro caro amico è intervenuto in televisione per fare chiarezza sulla coppia. Alex conferma di aver visto Francesco molto depresso nei mesi successivi alla scoperta del tradimento e parla oggi di una rinascita.

Totti preoccupato

Il noto pr difende Totti spiegando che ha sempre protetto Ilary e che si è sempre preoccupato per lei e della famiglia: «Ogni volta con noi amici diceva che doveva sentire Ilary, che doveva conciliarsi con i suoi impegni per badare ai ragazzi, è sempre stato un marito molto dedito alla famiglia».

Quando Salvo Sottile gli chiede conferma sul fatto che gli amici sapessero di Ilary, lui conferma dicendo che da tempo c'erano molte voci sulla coppia, ma quando Totti scoprì i messaggi della moglie ne parlò con loro e alcuni hanno spinto affinché la lasciasse.

Cupido

Nuccetelli è stato l'amico che ha fatto conoscere i due e ricorda come Ilary, quando lui gli fece presente che Totti aveva un debole per lei, rispose che non era interessata ai calciatori e aveva già una relazione. Pochi mesi dopo invece stavano insieme.

La coppia ha fatto sognare molti per anni, conferma il pr, poi l'idillio si sarebbe interrotto proprio con la scoperta del tradimento: «Francesco era molto depresso quando ha trovato i messaggi, è stato molto male».

Sulla Bocchi, poi, Nuccetelli spiega: «Sapevo della loro relazione, ma è arrivata molto dopo il tradimento di Ilary. I due si sono conosciuti a un evento in cui era presente anche Ilary, Francesco rimase colpito da Noemi, ma poi non c'è stato nulla per mesi e mesi. Lei è una brava donna, mi disse chiaramente che non si sarebbe mai messa con un uomo sposato. Oggi Francesco con lei è rinato».

Poi, però, quando Sottile gli chiede se Totti è innamorato, Alex replica: «L'amore è un'altra cosa, sicuramente vedo in lui una rinascita però».

