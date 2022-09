Totti-Ilary, la battuta di Bonolis su Twitter: «Dopo la Guerra dei Roses abbiamo la Guerra dei Rolex»

L'argomento più cliccato del momento, è stato commentato anche da Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. Dopo gli ultimi sviluppi della separazione Totti-Ilary, sull’account Twitter dell’opinionista del Grande Fratello Vip è apparsa una battuta sulla questione dei Rolex, argomento scottante della giornata dopo l'intervista bomba di Totti. I preziosi orologi, a detta del Pupone, gli sarebbero stati sottratti dall’ex moglie con la complicità dell’ex suocero. «Dopo la Guerra dei Roses abbiamo la Guerra dei Rolex cit. Paolo Bonolis» ha scritto Sonia Bruganelli su Twitter riportando una battuta del marito.

Dopo “ La guerra dei Roses” abbiamo “ La guerra dei Rolex” cit. Paolo Bonolis 🫣🫣🫣 — sonia bruganelli (@SBruganelli) September 11, 2022

I COMMENTI

Tanti commenti, diverse risate da parte di chi ha letto il tweet, ma non è mancata qualche critica feroce. «Badate al vostro matrimonio che sta incollato solo per questioni burocratiche!» scrive un hater. Secca la replica di Sonia Bruganelli: «Impazzisco!!». «Voi state insieme solo per convenienza, lo abbiamo capito tutti…».

Un chiaro riferimento alla scelta di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli di vivere in due palazzi separati, ma comunicanti da una doppia porta con terrazzo, per preservare la propria indipendenza e regalare nuova linfa vitale al matrimonio. Matrimonio che va avanti dal 2002 e da cui sono nati Silvia, Adele e Davide.

Repentina la risposta della moglie di Paolo Bonolis ai commenti: «Ma per convenienza di chi? Se fosse reciproca convenienza (con tutte le accezioni del caso) a chi disturberebbe? A te?». Molti si sono schierati dalla parte della Bruganelli, che tra l’altro non è la prima volta che commenta l’affare Totti-Ilary.

