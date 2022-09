Regina Elisabetta, 9 curiosità sulla vita della monarca scomparsa che non tutti sanno

Della vita privata della regina Elisabetta si conosce molto poco. Da sempre la casa reale tiene alla privacy e al rispetto della vita privata di ognuno dei componenti della famiglia. Lo stesso annuncio della morte di Elisabetta è stato composto e sintetico, così come il saluto di Carlo, incoronato nuovo re. Ci sono però delle curiosità sulla vita privata della regina che sono emerse nel corso degli anni nelle varie interviste e che non tutti forse sanno.

Nove curiosità sulla vita della monarca

La regina Elisabetta è stata interpretata in circa 100 film e programmi TV. Tra le interpretazioni più celebri si ricordano quella di Claire Foy, che l'ha interpretata in The Crown di Netflix e Helen Mirren, che ha vinto un Oscar per il ruolo di Elisabetta II in La regina.

Elisabetta era solita bere ogni sera prima di andare a dormire un bicchiere di champagne. Ma non solo, secondo quanto raccontato dalla cugina della monarca, la regina era solita bere un gin e un Dubonnet prima di pranzo e beveva un bicchiere di vino durante il suo pasto, seguito da un Martini secco.

Lillibeth non aveva un passaporto, poiché non è necessario che la regina ne possegga uno. Tutti gli altri membri della famiglia, lo stesso duca di Edimburgo e il Principe di Galles, hanno invece il passaporto. Il fatto che viaggiasse senza tale documento, dunque, era perfettamente legale.

La regina è nata il 21 aprile 1926, tuttavia, il suo compleanno "ufficiale" è stato celebrato dalla nazione a giugno alla parata annuale di Trooping the Colour, che è una celebrazione tradizionale dal 1748.

Elisabetta era una tifosa della squadra di football di North London. L'ex centrocampista del club Cesc Fabregas affermò in una intervista che Sua Maestà gli aveva detto di essere "una fan" della squadra durante un ricevimento a Buckingham Palace nel 2007.

La monarca parlava correttamente anche il francese. Secondo la storia è stata in assoluto la monarca che ha viaggiato di più nella storia e in diverse occasioni ha pronunciato discorsi ufficiali in francese, sfoggiando una perfetta padronanza della lingua.

La regina è stata una perfetta padrona di casa, nel corso del suo regno ha ospitato più di 50.000 persone a Buckingham Palace ogni anno. Grazie a un florido calendario sociale, ha accolto migliaia di persone nel Palazzo in occasione di vari pranzi, cene, banchetti e feste in giardino.

Un'ultima curiosità, che però molti sanno, soprattutto dopo la scomparsa del suo amato marito Filippo, è quella legata proprio a questa unione. Elisabetta e il principe sono stati sposati per più di 70 anni.

