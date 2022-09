Regina Elisabetta, dopo la morte ecco a chi andranno i cani e i cavalli della sovrana

La notizia della morte della Regina Elisabetta porta con sè conseguenze per il regno e non solo. Che fine faranno i suoi amati animali? Il forte legame della regina Elisabetta per i suoi animali non è mai stato un mistero: una passione ereditata dal padre Giorgio VI e coltivata per tutta la vita. In particolare, Sua Maestà amava molto cani e cavalli, cui aveva destinato anche delle stanze a Buckingham Palace. Adesso però gli animali reali sono in cerca di una sistemazione. Per i cavalli, due dei quali sono entrati nelle stalle reali in occasione del Giubileo di Platino come dono dei presidenti francese Emmanuel Macron e azero Ilham Aliyev, la decisione dovranno prenderla la principessa Anna e sua figlia Zara Tindall. Loro, infatti, sono state campionesse olimpiche: «Spetterà a loro decidere cosa farne ora», ha detto l'esperta reale Claudia Joseph al New York Post.

I cani invece? Per loro c'è una sorte diversa. I 'royal watcher' si stanno interrogando su che fine faranno i suoi Corgi e Dorgi. A occuparsi del cosìddetto "tappeto in movimento" che accompagnava la regina in ogni sua trasferta, potrebbe essere lo staff del palazzo, inclusa la sarta e confidente della regina Angela Kelly. Secondo gli esperti però anche alcuni membri della Royal Family potrebbero prenderne uno o due.

Le divisioni

Il principe Andrea, figlio prediletto della regina a dispetto degli scandali sessuali, aveva ad esempio da poco donato alla madre un Corgi e un Dorgi, mentre William e Kate potrebbero accogliere gli altri esponenti della 'famiglia reale a quattro zampe' nella loro nuova residenza, l'Adelaide Cottage di Windsor.

Durante la sua lunga vita, la regina ha posseduto decine di cani, di cui oltre trenta discendenti di Susan, il Corgi che le fu regalato a 18 anni. Nel 2018 però dopo la morte dell'amato Whisper, Elisabetta decise di non prenderne più. «Non voleva lasciare alla morte nessun giovane cane indietro» aveva confidato agli amici.

L'ulitmo arrivato

Nel 2021 però, in piena pandemia e durante la malattia del marito, il principe Filippo, Elisabetta aveva comprato la giovane Lissy, un cocker spaniel, per far compagnia a lei e a Candy, un Corgie più anziano da anni con la Regina.

Ultimo aggiornamento: Sabato 10 Settembre 2022, 13:06

