Totti, commovente dedica per il compleanno della figlia Isabel. E Ilary Blasi va a cena con Bastian (spunta la prima foto insieme)

L'amore tra Totti e Ilary Blasi, ormai è roba di tutti, è giunto al capolinea. Questo, tuttavia, non ha inciso sul rapporto con i tre figli Cristian, Chanel e Isabel nati dalla loro precedente relazione. I figli, infatti, dopo la burrascosa separazione dei genitori, trascorrono del tempo sia con la mamma che con il papà cercando così di risanare ogni ferita lasciata aperta.

Oggi, in occasione del settimo compleanno di Isabel, i due genitori hanno condiviso sui social alcuni scatti insieme alla piccola augurandole un buon compleanno a corredo di alcune dediche dolcissime.

Il post sui social

Ilary Blasi ha condiviso delle foto del compleanno della piccola Isabel mostrando la torta con le candeline e la coroncina da vera principessa: «Tanti auguri piccola donna del mio cuore» ha scritto Ilary Blasi. Non potevano mancare gli auguri di papà Francesco che ha condiviso sui social un bellissimo video tra le storie, con una carrellata delle loro foto insieme: «Buon compleanno principessa. Ti amo oggi, domani e per sempre».

Ilary Blasi a cena con Bastian Muller

Ilary Blasi e Bastian Muller non si nascondono più: dopo gli scatti curiosi di mani intrecciate e passeggiate romantiche sotto la Torre Eiffeil, finalmente i due appaiono insieme tra le Instagram stories. Per la prima volta la conduttrice si riprende accanto al suo cavaliere in un locale cool di Roma. Insieme a loro anche le sorelle Melory e Silvia, il cognato Ivan che ormai hanno creato una comitiva di amici che tra vacanze sulla neve e cene lussuose sono diventati inseparabili.

