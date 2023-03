Isola dei Famosi, «rischio trash per alcuni concorrenti»: spunta il problema, che farà Ilary Blasi?

L'Isola dei Famosi partirà il 17 aprile su Canale 5 con la conduttrice Ilary Blasi, gli opinionisti Vladimir Luxuria ed Enrico Papi, e l'inviato Alvin. Tuttavia, secondo alcune voci e indiscrezioni lanciate da Dagospia, la produzione sarebbe preoccupata per la scelta del cast composto principalmente da sconosciuti, il che potrebbe comportare rischi di situazioni "trash".

Isola, rischio trash per alcuni concorrenti

Come gestirà la situazione Ilary Blasi? Lo stesso problema è sorto con il Grande Fratello nel quale, per stessa ammissione di Alfonso Signorini sui social, "non ci sono più i soldi di una volta" e di conseguenza abbassando i cachet, si abbassa anche popolarità e fama dei concorrenti. Si vocifera che potrebbero partire per l'Honduras Alessandro Cecchi Paone, Pamela Camassa, Marco Mazzoli, Paolo Noise, Helena Prestes, Fiore Argento, Elga e Serena Enardu, Marco Predolin, Claudia Motta, Christopher Leoni, Gian Maria Sainato e Nathaly Caldonazzo.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Marzo 2023, 10:43

