Ilary Blasi e Francesco Totti, salta l'accordo per la separazione e Noemi Bocchi è furiosa: ecco perché

di Redazione web

Ilary Blasi rovina i piani a Francesco Totti e Noemi Bocchi. Gli accordi per la separazione tra i due sarebbero saltati dopo numerosi tentativi dei due avvocati. I legali dei due ex coniugi hanno tentato per mesi di raggiungere un accordo consensuale per evitare il processo, ma pare che alla fine sia saltato tutto e secondo alcuni rumors i due professionisti non avrebbero più dialogo da settimane.

Bianca Balti hot a Belve: «Il pene mi attrae troppo, è una piaga»

Giulia De Lellis in crisi con il fidanzato? Le parole su Instagram sollevano (nuovi) dubbi: ecco cosa ha scritto

I progetti di matrimonio

Questo significa che si andrà probabilmente a processo, ma qualcuno ha parlato di un duro colpo a Francesco Totti, non tanto per una questione economica, quanto per il fatto che sarebbe stato pronto a sposare Noemi Bocchi. I due vorrebbero legalizzare la loro unione, e anche in fretta, ma legalmente occorre prima ottenere il divorzio. Una gola profonda ha ammesso al settimanale Nuovo che per Francesco chiudere con Ilary il prima possibile sarebbe il suo desiderio più grande.

La seconda causa

Oltre alla separazione Totti e la Blasi sono anche i protagonisti di una causa parallela, quella relativa alla restituzione dei Rolex e borsette griffate. Da un lato la Blasi sostiene che gli orologi che avrebbe sottratto all'ex marito siano stati un suo regalo, quindi non di proprietà di Francesco, dall'altro Totti nel chiederli indietro le avrebbe sottratto, seppur temporaneamente, delle borse molto costose.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Marzo 2023, 13:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA