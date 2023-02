Maurizio Costanzo, Fiorello: «Ciao amico mio, sono tre giorni che ti penso...» la dedica commovente

Maurizio Costanzo è morto venerdì 24 febbraio e da quel momento in poi tutto il mondo dello spettacolo e della televisione continua a dedicargli pensieri e parole commoventi. Così ha fatto anche Fiorello che questa mattina, lunedì 27 febbraio, lo ha ricordato nel suo programma Viva Rai2.

Le parole di Fiorello

Durante l'ultima puntata di Viva Rai2, Fiorello non ha potuto fare a meno di rivolgere un pensiero a Maurizio Costanzo, scomparso all'età di 84 anni. «Ciao Maurizio, sai che sono 3 giorni da venerdì, da quando te ne sei andato, che penso a questo momento? A cosa dire di te senza essere banale. Sono 3 giorni che parlano di te, stanno dicendo cose meravigliose, di come hai rivoluzionato il mondo della televisione» ha detto Fiorello, in apertura di puntata.

La dedica a Maurizio Costanzo

Fiorello ha poi continuato dicendo: «So quanto ti piaceva ridere e noi quanto ci siamo divertiti. Abbiamo fatto i Blues Brothers, ti ho fatto fare Portos dei Tre Moschettieri, abbiamo ballato il cha cha cha. Insomma, ne abbiamo fatte di cose divertenti. Adesso voglio omaggiarti cantando la tua canzone più celebre, "Se telefonando"».

