Tommaso Zorzi, polemica per la borsa di Hermes da 12mila euro: «La stai rovinando». Lui risponde: non sono uno sfigato

Tommaso Zorzi non ha mai nascosto la sua passione per gli accessori di lusso, soprattutto per le borse griffate, come quella di Hermes, modello Birkin. Nonostante questo determinato modello possa arrivare a costare anche 160mila euro (è la borsa più costosa al mondo), Tommy ha deciso di "andarci piano" e scegliere quella dal costo modico di soli 12mila euro.

Tuttavia, la platea a cui parla quotidianamente su Instagram, con 2 milioni di follower, non la pensa allo stesso modo.

Andiamo a leggere la critica mossa da alcuni fan e la sua risposta per nulla scontata.

La borsa griffata e le critiche

Tommaso Zorzi ha mostrato sui social la sua nuova borsa griffata Hermes, modello Birkin, da oltre 12mila euro, ma i fan lo hanno molto criticato a causa dei numerosi adesivi e catenine a decorarla.

«Come ti viene in mente di tenere una borsa da 10mila euro in quello stato?», ha scritto la follower e Tommaso non si è fatto attendere, con una risposta pronta e per nulla banale.

Tommaso Zorzi: «Io come Jane Birkin»

«Non c'è nulla che fa più sfigato di avere una borsa così e tenerla sotto una teca. Devi sbatterla ovunque come se ne avessi altre 15 nell'armadio. Usata poi è molto più figa che nuova di pacca. Oltretutto Jane Birkin la trattava come se fosse una busta della spesa e bisogna fare così», ha risposto Tommaso Zorzi, pubblicando una foto di Jane Birki, musa ispiratrice del modello iconico di borsa, che utilizza la sua come una busta della spesa.

