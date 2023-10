Tommaso Zorzi in lacrime dopo il pomeriggio al pronto soccorso: «Sono completamente esaurito»

di Redazione web

Tommaso Zorzi ha mostrato su Instagram un lato molto fragile del suo carattere . Non è un momento facile per lui, dopo essere stato al pronto soccorso per una sospetta trombosi, i dottori gli hanno consigliato di riposarsi e un antibiotico per quella che si è rivelata essere un'infezione causata da un incidente durante la Milano Fashion Week e gli allenamenti in palestra che lo hanno affaticato.

In questi giorni di totale relax, l'influencer milanese si sta dedicando a se stesso per riprendersi totalmente, tra passeggiate in centro e pomeriggi passati a guardare serie tv e film.

«Non riesco a crederci, sto piangendo così tanto. Sono completamente esaurito, non mi è mai interessato il calcio, ma questo documentario su David Beckham mi ha fatto emozionare davvero tanto», ha confidato Tommaso ai suoi fan.

Nonostante lui non sia mai stato un grande tifoso del calcio, il goal di David Beckham durante la partita di calcio importante, con il quale mandò l'Inghilterra ai Mondiali ha commosso anche lui. Il calcio di punizione del calciatore inglese è rimasto nella storia e, a distanza di oltre 20 anni, emoziona come allora.

