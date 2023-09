Tommaso Zorzi vittima di stalking: «Ricevo fiori da una persona che ho bloccato sui social, per favore smettila»

di Redazione web

Tommaso Zorzi (28 anni) ha raccontato ai suoi follower una storia che lo riguarda e gli sta mettendo parecchia ansia. L'influencer non ha usato la parola "stalking", ma alla fine del racconto questo è quanto emerge: violazione della privacy e comportamenti persecutori.

Un anno fa aveva bloccato un utente su Instagram perché continuava ad infastidirlo con messaggi e fotografie. Da qualche tempo, l'influencer ha inziato a ritrovarsi mazzi di fiori lasciati sull'uscio della porta e sotto casa, nonostante il suo nuovo indirizzo sia privato e lui non lo abbia rivelato a nessuno, se non ai suoi parenti e amici più stretti.

Che cosa sta succedendo? Andiamo a sentire le sue parole.

Tommaso Zorzi e i fiori a casa

Tommaso Zorzi ha raccontato una vicenda molto inquietante sui social: «C'è una persona che ho bloccato su Instagram più di un anno fa e da un anno a questa parte continua ad inviarmi i fiori a casa. Qual è il problema mi chiederete voi. Bene, per me è un problema perché io a questa persona che mi invia i fiori non ho mai dato l'indirizzo. Chi mi consegna i fiori citofona a casa mia e io non ho mai detto a nessuno quale fosse (probabilmente non c'è scritto il nome sul citofono ndr.).

L'influencer ha voluto precisare che per chiuque volesse inviargli regali o pensieri, c'è l'ufficio e l'agenzia che lo segue e gli indirizzi sono pubblici.

Tommaso Zorzi e i ladri in casa

Tommaso Zorzi ha vissuto una bruttissima esperienza nella casa in cui abitava prima, tanto da essere costretto a cambiare abitazione. Alcuni ladri sono entrati per rubare gli oggetti di valore e da allora, Tommaso è sempre un po' reticente nel mostrare dettagli che potrebbero far capire in che zona abita e, inoltre, è sempre molto attento a non mostrare la vista fuori casa.

I fan sperano che questo possa essere solo una brutta parentesi e che la persona in questione possa capire la situazione e smetterla di seguirlo.

