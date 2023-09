Tommaso Zorzi: «Ho cancellato tutte le app di delivery, avevo perso il controllo della situazione»

di Redazione web

Tommaso Zorzi è molto attivo sui propri profili social e, ogni giorno, racconta ai suoi milioni di follower come trascorre le sue giornate e i suoi nuovi progetti lavorativi. L'ex gieffino è molto seguito su Instagram e, infatti, il suo profilo conta quasi due milioni di fan ai quali, proprio oggi, giovedì 14 settembre, ha raccontato di non vedere l'ora che arrivi l'inverno e ha, inoltre, svelato loro di avere disabilitato tutte le applicazioni di delivery.

Le storie Instagram di Tommaso Zorzi

Tommaso Zorzi, mentre passeggiava per le vie di Milano, ha registrato alcune storie sul proprio profilo Instagram in cui dice: «Buongiorno ragazzi, oggi è una giornata un po' uggiosa, io non vedo l'ora arrivi l'autunno vero, quello proprio da copertina e film perché mi sono davvero stancato di sudare, di caldi vari e di gente sempre in giro e ancora al parco a prendere il sole... Io voglio le copertine, le zuppe e basta». Poi, il migliore amico di Aurora Ramazzotti è passato a un altro tema: «Poi, ho dato il via a una mia sfida personale, all'inizio durerà 30 giorni ma spero possa durare per sempre... ho cancellato tutte le app di delivery perché avevo perso il controllo della situazione.

I progetti lavorativi di Tommaso Zorzi

Infine, Tommaso Zorzi conclude dicendo: «Poi, ragazzi vi comunico che a ottobre torno ufficialmente sul set e inizio a girare e nulla... sarà un inverno dove vi terrò molta compagnia e ci saranno molte nuove puntate divertenti». L'influencer, però, non ha svelato ancora di che cosa si tratti.

