Tommaso Zorzi critica il premio Nobel per la letteratura Saramago: «Non ami molto la punteggiatura vero?»

di Redazione web

Tommaso Zorzi è molto attivo sul proprio profilo Instagram dove ama condividere con i suoi follower tutto ciò che gli succede durante il giorno e i suoi nuovi progetti lavorativi. L'influencer e migliore amico di Aurora Ramazzotti, nelle sue ultime storie, ha raccontato ai suoi fan che, in questo momento, sta leggendo il libro "Cecità" di José Saramago che è anche premio Nobel per la letteratura. L'ex gieffino, però, ha mosso una critica all'autore.

La storia Instagram di Tommaso Zorzi

Tommaso Zorzi ha postato alcune storie Instagram per mostrare ai suoi follower come trascorrerà il pomeriggio. L'influencer ha fotografato la copertina di uno dei libri più famosi di José Saramago, ovvero "Cecità", e ha scritto: «Iniziamo un'altra letturina easy». Poco dopo, l'ex gieffino ha registrato un video in cui dice: «Ho letto le prime pagine del libro e devo dire che Saramago non ama molto la punteggiatura vero? Cioè, lui è un premio Nobel per la letteratura, quindi ci mancherebbe, però... frasi molto lunghe e davvero poche virgole».

Tommaso Zorzi, anche quando era all'interno della casa dal GfVip, ha sempre detto che leggere era una delle sue più grandi passioni.

Tommaso Zorzi e i social

Tommaso Zorzi, questa mattina, mercoledì 13 settembre, ha postato una storia in cui fa sapere ai suoi fan di avere raggiunto due milioni di follower su Instagram. All'immagine, l'influencer ha allegato un'emoticon commossa.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Settembre 2023, 17:12

