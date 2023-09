Tommaso Zorzi, frecciatina agli influencer al Festival di Venezia: «Andare a fare solo il red carpet è horror». Poi, il ritorno ai doveri di "zio"

di Redazione web

Il Festival di Venezia è iniziato e gli influencer hanno inziato a sfilare sul red carpet con i loro look perfettamente ordinati e impeccabili. Alcuni dei volti più celebri del web, tuttavia, non si sono ancora presentati e, probabilmente quest'anno non calcheranno il tappeto rosso. Tra questi, Chiara Ferragni che è impegnata tra i preparativi del matrimonio della sorella Francesca, che si terranno tra qualche giorno, e anche Aurora Ramazzotti che si sta dedicando, per adesso, al figlio Cesare.

Tommaso Zorzi è sicuramente uno degli influencer più attesi a Venezia, ma vista la sua ultima affermazione, sembrerebbe proprio non avere nessuna intenzione di sfilare. Andiamo a scoprire perché.

Tommaso Zorzi e la polemica su Venezia

Tommaso Zorzi ha risposto alla domanda di una sua follower che le chiedeva quando sarebbe partito per Venezia, per il red carpet, dato che «manchi solo tu».

«A Venezia sono andato una volta sola, l'anno scorso, perché dovevo intervistare Gianni Amelio e tutto il cast de "Il Signore delle Formiche" tra cui Elio Germano e Luigi Lo Cascio. Vengo invitato ogni anno ma andare a fare solo il carpet lo trovo sinceramente horror», ha detto Tommaso Zorzi.

Un attacco vero e proprio a tutti coloro che invece hanno partecipato al red carpet perché invitati dai vari brand.

I doveri da zio per Cesare

Tommaso non ha tempo per le polemiche e sceglie di dedicare la giornata al suo nipotino acquisito preferito, Cesare, il figlio di Aurora Ramazzotti.

Il ragazzo, infatti, è andato a casa della figlia di Michelle Hunziker per poter coccolare il piccolo di casa. Appena aperta la porta di casa, Cesare non ha aspettato molto prima di essere preso tra le braccia dello "zio Tommy" ed essere cullato.

