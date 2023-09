Tommaso Zorzi, il rientro a Milano e la "sorpresa" a casa: ecco cosa ha trovato

di Redazione web

Traumatico il rientro a Milano per Tommaso Zorzi dopo un mese di vacanza a Stromboli. L'influencer lombardo, infatti, si è ritrovato tra taxi e traffico, dopo aver trascorso tutto agosto sull'isola siciliana, sulla quale, a detta sua, non si sentiva neanche un clacson e sembrava regnasse la pace.

Sole, mare e estate, per molti vip e personaggi del mondo dello spettacolo sono ormai solo un lontano ricordo e il rientro cittadino è obbligatorio. Una sorpresa, a casa, ad aspettarlo: ecco di cosa si è trattato.

Tommaso Zorzi, sorpresa a casa

L'ex gieffino, in un video comico mentre in un'auto rientrava a casa, ha mostrato se stesso, faccia triste e perplessa, occhiali da sole sul volto per coprire la disperazione e una vuota Milano ad accoglierlo.

Un mese lontano da casa e a sorpresa, nel suo frigo, c'era solo quello che ha definito «l'indispensabile». Nelle Instagram stories, infatti, si può vedere che il frigo era pieno di bottiglie di champagne, acqua e birre.

