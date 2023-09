Aurora Ramazzotti svela l'unica cosa che calma Cesare durante le crisi: «Grazie nonno Eros»

di Redazione web

Aurora Ramazzotti è tornata nella sua casa a Milano insieme al compagno Goffredo Cerza e al figlio Cesare, dopo un lungo periodo trascorso in Sardegna, tra tuffi al mare e passeggiate in spiaggia, in compagnia di amici e familiari.

A raggiungerli sono stati nonna Michelle Hunziker e le sorelle Sole e Celeste, ma anche gli amici Sara Daniele e Tommaso Zorzi.

Adesso che le vacanze sono finite, però, è ora di tornare alla vita quotidiana, anche per Aurora e Cesare. Nelle sue storie ha svelato uno dei trucchi, anzi, il solo e unico trucco per far calmare il piccolo quando ha una crisi di pianto.

Andiamolo a scoprire insieme.

Aurora Ramazzotti e il trucco

Aurora Ramazzotti ha svelato ai suoi follower l'unico trucco per calmare Cesare durante le sue crisi di nervi e i pianti, tipici dei bambini molto piccoli. Ogni mamma ha il suo metodo: c'è chi lo culla, chi tiene in braccio il bambino, chi lo porta a fare un giro in macchina e chi, come Aurora Ramazzotti, "sfrutta" il talento del papà Eros Ramazzotti.

Si tratta di "Per me per sempre", un brano molto caro ad Aurora, che intanto scrive: «Letteralmente l'unica cosa che fa calmare Cesare durante le sue crisi. Grazie nonno Eros».

Il ricordo di Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti è molto affezionata a questo brano perché sin da piccola amava canticchiarla, anche nello studio del papà.

I fan più accaniti, ricordano molto bene il post di Eros Ramazzotti che dedicò alla figlia Aurora per il suo 23esimo compleanno: era un video della ragazza che a soli 4 anni indossava le cuffie ed era nello studio di registrazione, intenta a cantare proprio "Per me per sempre".

Che Cesare possa presto iniziare ad intonare anche lui qualche nota delle canzoni più celebri di nonno Eros? Magari potrebbe partire con "L'Aurora", brano scritto e dedicato alla figlia più grande.

