Aurora Ramazzotti, la "missione impossibile" per tornare a Milano e la sorpresa in aeroporto: «Back in the city»

Tempo di tornare a casa per Aurora Ramazzotti, Goffredo Cerza e il piccolo Cesare. Le ferie sono finite e la caotica Milano li attende. Il viaggio per il ritorno, tuttavia, non è stato molto tranquillo come speravano. Il volo partiva alle 9, ma alle 7.13 Goffredo Cerza era ancora chino sulle valigie a casa, intento a chiudere la cerniera. Una missione che sembrava impossibile, ma ce l'hanno fatta.

La famiglia Cerza-Ramazzotti ha trascorso un lungo periodo in Sardegna tra la compagnia degli amici più fidati, mamma Michelle Hunziker e i genitori di Goffredo. Il periodo è trascorso troppo in fretta, ed è già tempo di rientrare. Ad attenderli in aeroporto, una sorpresa esilarante.

Andiamo a vedere cosa è successo.

Il viaggio per tornare a casa

Aurora Ramazzotti è tornata in città con la famiglia, pronta a tornare alla vita di tutti i giorni. La mattina non è iniziata nel modo migliore per Aurora e per il povero Goffredo che ha avuto non poche difficoltà nella chiusura delle valigie, troppo piene. A meno di due ore dal volo, la coppia era ancora a casa, ma fortunatamente alle 8.05 Aurora era in fila per fare i controlli in aeroporto.

Volo preso per un pelo e un rientro con sorpresa. All'aeroporto di Milano, infatti, ad attenderli c'era un amico , amico di Goffredo e Aurora, con un biglietto di benvenuto esilarante. La scritta riportava l'acronimo N.C.C., ovvero "Noleggio Cesare Cerza", al posto di noleggio con conducente. Aurora Ramazzotti ha iniziato a ridere alla vista del cartello, mentre commentava: «Si è vestito da autista».

Il piccolo Cesare, giustamente, merita un trattamento da vero vip.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 4 Settembre 2023, 12:17

