Tommaso Zorzi ha un nuovo fidanzato: «Si chiama Edoardo». Andrà in vacanza con Aurora Ramazzotti

di Redazione web

Da qualche mese la storia d'amore tra l'influencer Tommaso Zorzi e il ballerino di Amici, Tommaso Stanzani, è giunta al capolinea. L'ex gieffino però, avrebbe già una nuova relazione, il nuovo compagno si chiama Edoardo.

Aurora Ramazzotti, l'ironia sugli addobbi di Natale: cosa ha detto a Tommaso Zorzi (e la reazione di lui)

Aurora Ramazzotti a pranzo con Zorzi: «Vorrei fare i capelli così». E scherza sul piatto col bue

Nuovo flirt

Negli ultimi tempi Tommaso Zorzi ha fatto parlare di se più per la sua vita privata che per il suo lavoro. L'influencer che ha partecipato a una delle edizioni più di successo del Gf Vip, avrebbe dimenticato l'ormai ex fidanzato con un altro uomo: il misterioso Edoardo.

Zorzi è stato avvistato in una nota discoteca di Milano e i suoi follower non avrebbero apprezzato il modo di esporsi dell'influencer che ha appena chiuso una storia importante.

Dopo le vacanze di Natale

Tommaso Zorzi però, come è solito fare, non starebbe dando adito a voci che lo vorrebbero "colpevole" ma anzi, starebbe già organizzando il periodo di vacanza post natalizio.

L'influencer infatti, dovrebbe trascorrere un periodo di tempo in montagna insieme alla migliore amica Aurora Ramazzotti e al compagno Goffredo Cerza.

Ultimo aggiornamento: Martedì 20 Dicembre 2022, 14:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA