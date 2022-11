Aurora Ramazzotti a pranzo con Zorzi: «Vorrei fare i capelli così». E scherza sul piatto col bue

Selfie, ironia e amicizia. Per Aurora Ramazzotti sono ore di puro relax e divertimento. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros è in dolce attesa, ma non ha mai perso la sua autoironia, che l'ha contraddistinta in più occasioni. Su Instagram, l'influencer posta dei selfie scherzando su un taglio di capelli che vorrebbe farsi per cambiare look. «Comunque tra le cose stupidissime che vorrei fare prima o poi c'è tagliare i capelli corti così» scrive Aurora mostrandosi con i capelli raccolti fino agli zigomi. Un taglio corto e sbarazzino: lo farà davvero?

Insieme a pranzo, poi, ha passato del tempo con lo storico amico Tommaso Zorzi. «Mi ha dato davvero il piatto col bue?» dice scherzando sull'immagine del piatto che avrebbe scelto per lei l'influencer. Sono amici da tempo Aurora e Tommaso e, dopo un periodo in cui sono stati lontani,

In gravidanza

La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker sta affrontando la gravidanza col sorriso... ma anche tanta fatica. Da quando ha scoperto di essere incinta, Aurora ha dedicato molto tempo delle sue giornate all'esercizio fisico. Tra le storie Instagram ha condiviso spesso il suo pensiero a riguardo: tenersi attiva durante la gravidanza la rende più serena, motivo per il quale ha intrapreso un percorso fitness adeguato alla sua condizione fisica. Aurora ha condiviso sui social il suo stretching quotidiano: movimenti delicati e rilassanti per l'influencer che si è mostrata in leggins neri e top fucsia, lasciando in evidenza il pancione ormai ben formato e visibile.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 25 Novembre 2022, 15:56

