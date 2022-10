Tommaso Zorzi, la dedica d'amore al fidanzato è un doppio senso hard: cosa ha detto

Battuta esilarante. E' noto per la sua innata ironia, Tommaso Zorzi che è esploso al Gf Vip 5 per la sua estrosità, da sempre nota ai follower e confermata negli anni successivi. E, nell'ultimo post, Zorzi fa sorridere con una battuta riferita al fidanzata, il ballerino Tommaso Stanzani. Mentre è a Budapest con un'amica, Zorzi resta fedele al suo Tommy e lo dimostra apertamente con un post su Instagram, alquanto ironico. «Amore tranquillo, è l’unico uccello che ho visto a Budapest» scrive il vincitore del Gf Vip sotto la foto in cui tiene sul braccio una civetta. Una dedica d'amore alquanto chiara, diretta e che strappa una risata ai follower.

Valanga di commenti divertiti dalla battuta di Tommaso, tra cui «Didascalia davvero confortante», «Le dediche d’amore che piacciono a me» e ancora: «Come si fa a non amarti» e così via. Sul profilo di Zorzi non mancano altri post ironici, ma, d'altronde, dall'inizio il pubblico lo conosce proprio per la sua spiccata simpatia con cui ha conquistato tutti da subito.

La sua storia d'amore con l'ex ballerino di Amici ormai va a gonfie vele da tempo e i due si dimostrano l'affetto pubblicamente e con ironia. Su entrambi i profili social, infatti, si trovano post con dediche al miele, alternate da dediche ironiche.

