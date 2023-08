Tommaso Zorzi nudo per il bagno di mezzanotte. Aurora Ramazzotti: «Non ti vergogni?»

di Redazione web

Tommaso Zorzi nudo per un bagno di mezzanotte a Stromboli. L'ultima scena immortalata e condivisa sui social ha fatto impazzire i fan. In molti hanno notato quanto l'influencer milanese si stia divertendo sull'isola siciliana: «Stromboli ti fa molto bene».

In deshabille su Instagram, il 28enne ha commentato così la foto.

L'ex gieffino ha pubblicato due foto in barca. In una delle due ha solo un telo mare che copre le parti intime mentre di profilo mostra il lato B alla telecamera: «Non ti fidar di un bagno a mezzanotte», ha scritto Tommaso Zorzi rifacendosi alla canzone di Wanda Osiris 'Non ti fidar di un bacio a mezzanotte'.

Già ieri sera, infatti, il bagno notturno era stato ripreso dalla sorella Gaia Zorzi che in sottofondo urlava: «Nuota, nuota», tra risate e commenti.

Aurora Ramazzotti, il commento ironico

Anche la sua amica Aurora Ramazzotti ha commentato lo scatto con un ironico: «Oddio sei nudo? Ma non ti vergogni?».

