Sophie Codegoni raggiunge il milione su Instagram, Soleil Sorge la punzecchia: la reazione piccata

di Redazione Web

Un nuovo scontro social tra Sophie Codegoni e Soleil Sorge. Le due non hanno mai avuto una particolare simpatia reciproca dopo la fine del loro Grande Fratello Vip:ci sono state, infatti, diverse frecciatine anche recentemente a causa della loro linea di costumi da bagno.

Tuttavia, dopo giorni di silenzio ecco che Soleil commenta un traguardo importante raggiunto dalla Codegoni. Di cosa si tratta?

Sophie Codegoni torna a casa da Ibiza: «Faccine tristi» in aeroporto con Basciano

Sophie Codegoni, gravidanza al termine: «I miei grandi amori». La foto che infiamma i follower

Festa del Gf Vip, «qualcosa è andato male»: spunta il retroscena sul party dei vipponi post finale

Soleil Sorge, il commento

Sophie Codegoni oggi si è svegliata scoprendo di aver raggiunto un milione di follower su Instagram: «Non ero minimamente pronta, mi sono svegliata stamattina e ho urlato. Sono emozionata, grazie di cuore a voi che da anni condividete ogni giornata, mi supportate e sostenete! E pensare che ora siamo così tante mi fa stranissimo. Sono emozionata e non so come ringraziarvi. Un milione di volte grazie», queste le parole dell'ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Non è tardato ad arrivare il commento di Soleil Sorge a riguardo. «Ma com’è possibile che Sophie sia arrivata a 1 milione?», questo il tweet di un utente che ha dato la possibilità alla Sorge di dire la sua: «Le avevo segnalato l’anomalia visti i vostri commenti, ma mi ha detto che sono stati presi di attacco da un bot o qualcosa del genere», questa la replica piccata della showgirl alla quale la Codegoni ha scelto, tuttavia, di non dare adito.

Ultimo aggiornamento: Sabato 15 Aprile 2023, 20:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA