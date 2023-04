Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, relax alla spa aspettando Celine: gli ultimi momenti da "fidanzatini"

di Redazione web

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano a breve diventeranno genitori della loro bambina Celine e proprio per questo si stanno godendo gli ultimi momenti da "fidanzatini". La coppia ha deciso di trascorrere un po' di giorni di relax alla spa e sta tenendo aggiornati i propri fan tramite storie Instagram.

La storia Instagram di Sophie Codegoni

Nelle sue ultime storie Instagram, Sophie Codegoni mostra ai suoi follower come si sta riposando insieme al compagno Alessandro Basciano. L'influencer, alcuni giorni fa, aveva annunciato che sarebbe partita per una mini vacanza, anche se, non aveva svelato la destinazione.

Sophie si sta godendo questi ultimi momenti prima della nascita di Celine che dovrebbe avvenire intorno alla metà o verso la fine del mese di aprile.

Tutto pronto per Celine

Sophie Codegoni non vede l'ora di conoscere Celine. L'influencer ha preparato tutto: la culla, il fasciatoio, i pannolini e tutti i vestitini. Ora, manca solo la sua bambina.

