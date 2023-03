Sophie Codegoni: «Alessandro Basciano è un fidanzato esaurito che sta con una logorroica»

di Redazione web

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano a breve diventeranno genitori della loro prima bambina Celine, che dovrebbe nascere verso la metà del mese di aprile. L'influencer e il compagno, spesso, si prendono in giro teneramente sui social, postando video e foto che li ritraggono insieme. Così facendo tengono aggiornati i loro follower anche su come procede la gravidanza che Sophie ha descritto come il periodo più bello della sua vita.

La storia Instagram di Sophie Codegoni

In una delle sue ultime storie Instagram, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano stanno scherzando tra loro guardando un video di un "esperto di coppie" che dà consigli su come gestire le rispettive fidanzate. Sophie quindi, tra le risate, scrive: «Il suo mentore in ogni situazione. La vita di un fidanzato esaurito che non ama parlare ma sta con una logorroica che parla a macchinetta tutto il giorno».

Sophie, infatti, si diverte a "disturbare" il fidanzato con vari scherzetti, proprio come ha fatto nelle ultime storie che ha postato: l'influencer non riesce più a smettere di ridere per via di un filtro che deforma il viso.

A breve, Sophie Codegoni partorirà: l'influencer non vede l'ora di conoscere la sua bambina. Recentemente, Sophie ha dichiarato di essere molto emozionanta al solo pensiero di diventare mamma perché, a volte, teme di non essere all'altezza, anche se poi, si tranquillizza pensando che tutto le verrà naturale.

