Sophie Codegoni: «Chi non mangia il cammello dell'Epifania...». Voglie prima del parto?

di Redazione Web

Sophie Codegoni, ex tronista di Uomini e Donne, è quasi al termine della sua gravidanza: a breve nascerà la sua piccola bambina Celine.

L'influencer, nelle sue ultime Instagram stories, ha condiviso un video dove parla di una tradizione che però... non è nota a molti. «Chi non conosce il cammello dell'Epifania? A Milano lo mangiano tutti», ha detto Sophie.

Un dubbione così forte che ha portato l'influencer a fare un sondaggio per vedere quante persone conoscono il "cammello dell'Epifania".

Sophie Codegoni e il cammello dell'epifania

Non solo caramelle, torroncini o carbone nella calza della Befana. Tra le carrellate di dolci poco conosciuti per questa festività c'è il cammello dell'Epifania. A rendere nota questa tradizione sui social è proprio Sophie Codegoni che insiste sottolineando l'importanza di questo dolce. «Il cammello dell'epifania è famoso come il Pandoro a Natale», ha insistito l'influencer.

Sorge spontaneo chiedersi: a cosa dobbiamo questo dubbione? Sarà che forse Sophie, sempre più vicina al parto, ha avuto qualche piccola "voglia"?

Cos'è il cammello dell'Epifania

Tra i tantissimi dolci non conosciuti il 6 gennaio c'è il cammello dell'Epifania che è simbolo di accoglienza per l'anno nuovo. Il cammello di pasta sfoglia ricorda le cavalcature dei Re Magi. Il dolce può essere semplice, farcito alla crema, con il cioccolato o cn la panna. Gli ingredienti sono semplici: burro, farina e acqua e poi, c'è lo zuccero semolato per la crosta caramellata.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 3 Aprile 2023, 14:24

