Sophie Codegoni, gravidanza al termine: «I miei grandi amori». La foto che infiamma i follower

Sophie Codegoni e il fidanzato Alessandro Basciano si stanno concedendo l'ultima vacanza di coppia a Ibiza prima dell'arrivo della loro bambina Celine. L'influencer tiene costantemente aggiornati i suoi follower su come procede la gravidanza e su ciò che fa durante il giorno, inoltre, Sophie ha da poco presentato la sua nuova collezione di costumi che sta già riscuotendo molto successo. Nel frattempo, oltre alle soddisfazioni sul lavoro, l'influencer si gode anche l'amore della sua famiglia.

La storia Instagram di Sophie Codegoni

In una delle sue ultime storie Instagram, Sophie Codegoni ha postato una tenera foto con il fidanzato Alessandro Basciano. L'influencer è intenta a lavarsi i denti e il compagno le bacia dolcemente il pancione, Sophie scrive: «I miei grandi amori». L'ex gieffina ha più volte parlato di come sta attraversando questo periodo così speciale della sua vita e ha confidato ai suoi follower che alle volte teme di non essere all'altezza del ruolo di mamma, anche se poi, si tranquillizza pensando che verrà tutto in modo naturale.

Il viaggio a Ibiza

Sophie Codegoni sta postando sul proprio profilo moltissime foto che sta scattando in questi giorni in cui si trova a Ibiza. L'influencer, nelle storie di alcuni giorni fa, aveva detto che desiderava fare un viaggio, l'ultimo, con il suo compagno, prima della nascita di Celine.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 13 Aprile 2023, 16:58

