Sophie Codegoni a Ibiza: ultimo viaggio di coppia prima dell'arrivo di Celine

Sophie Codegoni e il fidanzato Alessandro Basciano sono partiti alla volta di Ibiza per il loro ultimo viaggio di coppia prima della nascita della loro bambina Celine: l'influencer, infatti, dovrebbe partorire verso la fine del mese di aprile. Sophie sta vivendo molto serenamente la gravidanza e proprio per questo, anche se molto vicina al termine, non teme viaggi o lunghi spostamenti.

Sophie Codegoni non aveva svelato la destinazione del suo viaggio ai suoi follower, fino a poche ore prima di partire. L'influencer aveva detto: «Non vi dico dove andrò, solo che farà caldo e, infatti, porterò con me molti costumi». Non appena Sophie e Alessandro Basciano sono sbarcati sull'isola spagnola si sono concessi un pranzo veloce e poi subito a prendere il sole. L'influencer ha anche messo a disposizione dei suoi fan un "box delle domande" e qualcuno le ha chiesto "Fino a che mese di gravidanza è possibile viaggiare", Sophie ha risposto: «Allora, fino a 36 settimane si può prendere l'aereo senza problemi, basta farsi fare un certificato medico dove la ginecologa dichiara la settimana esatta in cui ci si trova e il certificato serve dalla 28esima settimana».

Per concludere la giornata in bellezza, Sophie e Alessandro si sono concessi una serata in discoteca dove hanno ballato e cantato tutta la notte. L'influencer, durante questa gravidanza è sempre andata a ballare con il fidanzato e con gli amici.

