Sophie Codegoni torna a casa da Ibiza: «Faccine tristi» in aeroporto con Basciano

Sophie Codegoni e il fidanzato Alessandro Basciano stanno tornando in Italia dopo alcuni giorni di vacanza trascorsi a Ibiza. La coppia si è, infatti, concessa un po' di relax prima della nascita della loro bambina Celine che dovrebbe avvenire verso la fine del mese di aprile. L'influencer e il dj hanno scattato moltissime foto che hanno, poi, pubblicato sul proprio profilo Instagram. Nell'ultima storia postata, Sophie ha pubblicato la foto in aeroporto aggiungendo alcune faccine tristi.

Il viaggio di Sophie Codegoni

Sole, mare, scatti in bikini e tanti sorrisi. Potrebbe essere questo il riassunto perfetto della vacanza di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano a Ibiza. L'influencer e il fidanzato sono partiti alla volta della Spagna perché desideravano godersi il loro ultimo viaggio da soli: tra poco, infatti, saranno in tre. Inoltre, quando l'influencer aveva avvisato i suoi follower che sarebbe partita, non aveva svelato la destinazione ma solo fatto sapere che aveva una voglia alimentare particolare, e che non appena avesse svelato il piatto, tutti avrebbero capito dove si trovava. Sophie ha scattato moltissime foto con la paella.

I progetti lavorativi di Sophie Codegoni

Sophie Codegoni, oltre ad aver trascorso dei giorni da sogno in vacanza, dei recente, ha anche presentato la sua nuova linea di costumi. L'influencer ha indossato moltissimi dei suoi nuovi bikini che hanno riscosso grande successo tra i suoi fan.

