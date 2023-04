Sophie Codegoni, vacanza pre-parto a base di paella: «Mia nonna mi ha sempre detto...»

di Redazione web

Sophie Codegoni si sta godendo alcuni giorni di relax a Ibiza insieme al fidanzato Alessandro Basciano. I due hanno deciso di partire per la loro ultima vacanza da "piccioncini" prima dell'arrivo della loro bambina Celine che dovrebbe nascere verso la fine del mese di aprile. Sophie ha pubblicato varie foto e storie Instagram in cui racconta ai suoi follower anche le prelibatezze che sta assaporando nel suo soggiorno spagnolo: l'influencer ha ricordato una battuta che le fa sempre la nonna.

Sophie Codegoni è molto felice in questo periodo: sta vivendo molto positivamente la sua prima gravidanza. L'influencer è, poi, soddisfatta anche per quanto riguarda il suo lavoro: ha da poco promosso la sua linea di costumi da bagno con i quali sta scattando parecchie foto ad Ibiza. Sophie si sta godendo anche la cucina locale e il suo piatto preferito sembra essere la paella che fotografa sempre. L'influencer nelle sue storie ha spiegato ridendo che la nonna le dice sempre: «Meglio portarla a fare shopping piuttosto che al ristorante».

Tutto pronto per l'arrivo di Celine

Sophie Codegoni e il fidanzato Alessandro Basciano hanno preparato tutto per l'arrivo della loro bambina Celine. Alcuni giorni fa, l'influencer aveva raccontato di aver portato a termine anche gli ultimi acquisti e di aver preparato il borsone per l'ospedale. Sophie non vede l'ora di abbracciare la piccola Celine.

