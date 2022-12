Selvaggia Lucarelli, la chat profetica sul fidanzato. «Al posto suo tiravo fuori il lanciafiamme»

di Redazione web

E' sempre più polemica Selvaggia Lucarelli, che quest'anno sta attirando tutta l'attenzione del programma Ballando di Rai Uno, di cui è giudice. E dopo la puntata di ieri sera, proseguono le frecciate di Selvaggia. Durante la puntata, i ballerini si sono sfidati per il ripescaggio. Tra i concorrenti in gara anche Lorenzo Biagiarelli, compagno di Selvaggia, che ha ballato in coppia con Anastasia Kuzmina. Lo chef non è stato ripescato ed è stato battuto al televoto da Luisella Costamagna. E qui, Lucarelli non ci ha visto e a meno di 24 ore dalla puntata ha voluto dire la sua su Instagram sull’atteggiamento riservato al suo compagno. «Comunque siamo davvero diversi, io ieri al posto suo tiravo fuori il lanciafiamme e me ne andavo via facendomi spazio tra la cenere. Lorenzo Biagiarelli sei Gesù».

Leggi anche > Antonella Mosetti, gaffe in diretta social: il colonello Giuliacci le scrive su Twitter, ma lei pensa sia morto

Inoltre, Selvaggia ha postato anche una chat con un amico che risale a pochi minuti prima dell’inizio della finale di Ballando. Le parole di Lucarelli sembrano profetiche perchè si sono magicamente avverate.

In puntata

Nella puntata di Ballando, Lucarelli ha fatto notare ai suoi colleghi della giuria che sono stati con Biagiarelli eccessivamente severi. Con altri concorrenti invece, per lei meno bravi, sono stati molto più tolleranti, specialmente con Iva Zanicchi: «Io sono una precisa e mi sono segnata le cose che sono state dette su di lui e nemmeno tutte. Gli è stato detto: presuntuoso, scattoso, succube, freddo senza anima, fidanzato di, che non comunica, senza contenuti che dovrebbe imparare dai contenuti di altri, robottino, uno che prende i voti grazie ai miei follower, orsacchiotto, ragazzotto. Ci mancava solo la rapina a mano armata. Quindi è chiaro che questo tipo di giudizio, che non ha sfiorato nemmeno altri concorrenti che sono stati qui poco educati e volgari, ha investito solo Lorenzo».

Lo scontro

Poi le parole su Iva Zanicchi: «Detto questo, mi dispiace che non sia venuto fuori né Lorenzo per quello che è e né lui per come balla. Questo mi addolora perché alla fine si è preferita una persona che racconta barzellette sporche a un ragazzo pulito. Poi per me Iva Zanicchi può vincere. Io tifo per lo show, però mi dispiace che questo tipo di trattamento sia stato riservato soltanto a lui».

Ultimo aggiornamento: Domenica 18 Dicembre 2022, 22:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA