Ballando, la dedica al miele di Selvaggia Lucarelli per il fidanzato: «Mi hai emozzzionata...»

«Mi hai emozzzionata, mi sei arrivato, canti anche bbbene non pensavo, bel percorso. Mio padre ti ha nominato erede universale». Una Selvaggia Lucarelli così romantina il pubblico non se l'aspettava. Eppure, da quando nel cast dei concorrenti di Ballando c'è il fidanzato Lorenzo Biagiarelli la giudice si è sciolta. Commozione e lacrime, occhi lucidi e parole al miele per la sua dolce metà. Come quelle pubblicate su Instagram a corredo del video dell'esibizione di Lorenzo di ieri, durante lo show, in un tango sulle note del brano "Amami ancora".

Un valzer che ha emozionato la giudice ma anche i telespettatori. «E' stato bravissimo senza se e senza ma. Oggettivamente » scrive Antonella Clerici sotto il post di Selvaggia. Idem, Sabrina Salerno fa i complimenti a Lorenzo, scrivendo: «Bravissimo».

Puntata movimentata

Se da una parte il suo Lorenzo Biagiarelli si è esibito in un tango che ha incantato ed emozionato molti, ci sono stati altri, come Guillermo Mariotto che non è stato convinto dalla performance. La Lucarelli l'ha attaccato senza pietà: «Sei uno str***zo». Guillermo Mariotto non ci va leggero con Biagiarelli: «Lui sempre meccanico, un soldatino di piombo. Poi quel racconto noioso». Rossella Erra ha difeso Lorenzo a spada tratta. E anche Selvaggia Lucarelli, compagna nella vita privata, ha detto di trovare ingiusto il giudizio di Guillermo: «Sei proprio uno str***o, detto tra me e te Mariotto. Dire che Lorenzo ha ballato male… Capisco il giochino di doverlo massacrare ogni volta, però mi sembra un po' eccessivo. Dire che è meccanico in questo caso mi sembra ingiusto, anzi vorrei mi prendesse così anche a casa. Stasera è stato tutto molto bello». Poi Mariotto sembra ripensarci e, alla fine, il voto è un otto.

