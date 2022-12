Selvaggia Lucarelli, Lorenzo Biagiarelli e la battutina ad Antonella Clerici: ecco cos'ha detto

Lorenzo Biagiarelli, torna su Rai1, ma non a Ballando. Il compagno di Selvaggia Lucarelli, dopo essere stato eliminato da Ballando con le Stelle è stato ospite del programma "È Sempre Mezzogiorno", popolare cooking show di Antonella Clerici. Durante la diretta, è spuntata Katia Follesa che, con la padrona di casa, ha parlato dei gusti musicali delle loro giovani figlie. Nel corso della conversazione è spuntato il nome di Blanco, stella emergente della musica italiana. Ed è qui che Biagiarelli ha detto inaspettatamente: «Non so di cosa state parlando. Dopo gli Spandau Ballet la mia radio si è spenta. A gennaio 1990 la mia radio si è rotta».

La battuta di Lorenzo ha divertito i presenti, ma dall'altra parte è stata percepita come provocatoria e snobistica. Proprio perchè, a "È Sempre Mezzogiorno", otto mesi fa, Antonella Clerici fu sorpresa da Blanco che arrivò a sua insaputa nel suo studio e sulla lavagna del programma scrisse un affettuoso “Antonella ti amo”, con tanto di firma. E all’epoca quel messaggio, fu letto proprio dalla dolce metà di Selvaggia Lucarelli.

Blanco ieri ha lasciato una dedica ad Antonella Clerici negli studi di Mecenate 😂 #ESempreMezzogiorno pic.twitter.com/ulqVMQVPs4 — BLANCO FAN ACCOUNT 🇮🇹 (@blancofanacc) March 24, 2022

Il ritorno a Ballando

Non è detto che l’avventura nel talent show di Milly Carlucci si sia definitivamente conclusa per Biagiarelli. Ci sono infatti i ripescaggi, che potrebbero riportarlo in gara. Queste le coppie che si giocheranno il rientro nella trasmissione: oltre al già citato Biagiarelli (in tandem con Anastasia Kuzmina), ecco Marta Flavi – Simone Arena; Giampiero Mughini – Veera Kinnunen; Paola Barale – Roly Maden; Luisella Costamagna – Pasquale La Rocca; Dario Cassini – Lucrezia Lando Lorenzo.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 1 Dicembre 2022, 22:44

