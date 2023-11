Selvaggia Lucarelli, la confessione: «Quando mio figlio e la sua ragazza si sono lasciati, ho pianto per una settimana»

di Marta Goggi

Selvaggia Lucarelli racconta come ha vissuto la fine della relazione tra il figlio Leon e la sua fidanzata Chiara. Per la prima volta ha detto come la pensava a riguardo sui social, svelando di esserci rimasta molto male.

La reazione della Lucarelli

«Vabbè, ormai si può dire: ho pianto per una settimana. A un certo punto non ho più capito chi avesse lasciato chi, nel dubbio non ho parlato con Leon per un mese», ha detto la Lucarelli sui social rispondendo a chi le chiedeva come avesse preso la fine della relazione di suo figlio. L'ex giornalista ha poi confessato di provare tanto affetto nei confronti di Chiara e di esserci per lei in qualsiasi momento.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 29 Novembre 2023, 15:25

